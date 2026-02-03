Новые грузовые БПЛА получили ВС РФ на Харьковском направлении
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Военнослужащие группировки войск «Север» готовят к полётам новый российский беспилотник «Грузовичок». Грузовые дроны поступили в распоряжение вооружённых сил на Харьковском направлении. Об этом сообщил техник лаборатории беспилотных систем с позывным Кощей.
«Наша разработка российская, её поставило нам Министерство обороны. Сейчас она проходит предполётную подготовку», — приводит комментарий техника РИА «Новости».
Военный рассказал, что некоторые элементы дронов сразу дорабатывают и адаптируют под конкретные задачи. Эксперты на месте лучше понимают все нюансы эксплуатации.
Ранее специалисты технико-эксплуатационной части войск беспилотных систем 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» создали тяжёлый FPV-дрон «Кощей». Аппарат имеет двойное назначение — перевозка грузов и ударные функции. Беспилотник легко адаптируют под разные задачи. На него монтируют противотанковую мину ТМ-62, боеприпасы, продукты, воду или оборудование для передачи сигнала.
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