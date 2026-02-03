Новые грузовые БПЛА получили ВС РФ на Харьковском направлении

Военнослужащие группировки войск «Север» готовят к полётам новый российский беспилотник «Грузовичок». Грузовые дроны поступили в распоряжение вооружённых сил на Харьковском направлении. Об этом сообщил техник лаборатории беспилотных систем с позывным Кощей.

«Наша разработка российская, её поставило нам Министерство обороны. Сейчас она проходит предполётную подготовку», — приводит комментарий техника РИА «Новости».

Военный рассказал, что некоторые элементы дронов сразу дорабатывают и адаптируют под конкретные задачи. Эксперты на месте лучше понимают все нюансы эксплуатации.