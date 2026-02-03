Минэкономразвития предложило установить 10-летний срок оспаривания приватизации

В России могут установить единые сроки давности для судебных споров по приватизационным сделкам. Соответствующий законопроект подготовило Минэкономразвития. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на ведомство и председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

«При любых основаниях подачи исков в суд по отмене сделок по приватизации будет действовать пресекательный срок в 10 лет», — сказал он.

Документ предусматривает закрепление порядка исчисления сроков давности при оспаривании приватизации. Рассмотрение инициативы может состояться на заседании Совета при президенте по кодификации гражданского законодательства 27 февраля. Поправки предлагается внести не в профильный закон о приватизации, а непосредственно в Гражданский кодекс РФ.

В Минэкономразвития уточнили, что проект разработан по поручению президента, уже согласован с Минфином и Минюстом и направлен в правительство. Дальнейшая судьба инициативы будет зависеть от позиций Генпрокуратуры, Верховного суда и Государственно-правового управления президента. В Российском союзе промышленников и предпринимателей идею поддержали, выразив надежду на одобрение со стороны других участников обсуждения.

Ранее правительство России утвердило планы по приватизации двух спиртовых предприятий, которые ранее были изъяты у предпринимателя Юрия Шефлера* из-за его поддержки ВСУ. Согласно распоряжению кабмина, в программу приватизации на 2026–2028 годы включены 69,4% акций компании «СПИ-РВВК», а также 72,9% доли одного из крупнейших спиртзаводов страны — «Амбер Талвис».

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