В Госдуме предложили поощрять россиян скидками на ЖКХ за помощь в уборке снега

В России могут начать предоставлять субсидии на оплату общедомовых услуг ЖКХ гражданам, которые добровольно участвуют в работах по содержанию многоквартирных домов, включая уборку снега и наледи. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), обращаясь к главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину, пишет РИА «Новости».

«Убеждён, что данная мера будет способствовать не только справедливому поощрению граждан, но и повысит эффективность управления МКД, снизит социальную напряжённость и сформирует новые модели ответственного отношения к общему имуществу», — отметил Чернышов.

По замыслу депутата, скидки на общедомовую часть коммунальных платежей будут начисляться на основании решения общего собрания собственников, которое определяет перечень допустимых добровольных работ и их стоимость в условных трудозатратах. Учёт выполненных работ предлагается вести через фото- и видеодоказательства, а также записи в журнале с подписями участников.

Скидка будет применяться только к общедомовой части платежа, не затрагивая оплату индивидуальных коммунальных услуг. Для предотвращения злоупотреблений предлагается установить максимальный размер ежемесячной скидки — до 50% от общедомовой части, а также годовой лимит трудозатрат на одного человека. Контролировать процессы будут совет дома и жилищная инспекция.

Ранее сообщалось, что уборка снега и ходьба по рыхлому снегу являются полноценной физической нагрузкой. Такие занятия задействуют практически все крупные группы мышц, включая ноги, ягодицы, икры и мышцы-стабилизаторы корпуса.