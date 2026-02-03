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Опубликовано 3 февраля, 11:33

Детям депутата Госдумы Дорошенко предъявлено обвинение в мошенничестве

Депутат Андрей Дорошенко. Обложка © Wikipedia / duma.gov.ru

Депутат Андрей Дорошенко. Обложка © Wikipedia / duma.gov.ru

Сын и дочь депутата Госдумы Дорошенко стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве, совершённом организованной группой или в особо крупном размере. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом следует из данных Краснодарского краевого суда.

Им вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ — «мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере».

Наложен арест на три компании детей депутата Госдумы Дорошенко
Наложен арест на три компании детей депутата Госдумы Дорошенко

Ранее в Краснодарском крае суд арестовал детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко — Эльдара и Милану. Они привлечены в качестве ответчиков по масштабному антикоррупционному иску Генпрокуратуры к бывшему парламентарию Анатолию Вороновскому.

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Милена Скрипальщикова
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