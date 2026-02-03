Плющенко рассказал о просьбе «товарища из Госдумы» поддержать бойкот Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что отказался поддерживать предложение депутата Госдумы бойкотировать Олимпиаду в Италии. Он считает, что спортсмены должны выступить на Играх в Италии даже в нейтральном статусе.

«У меня есть товарищ из Госдумы, который просил поддержать, чтобы наши спортсмены не ехали на соревнования. Я ответил: «Вы прикалываетесь, что ли?» Я всю жизнь спортсмен. Мне повезло поучаствовать в четырёх Олимпиадах, а кому-то туда попасть невозможно», — сказал Плющенко «Спорт-Экспрессу».

Фигурист подчеркнул, что не пытался переубедить депутата, поскольку у того своя позиция. Плющенко отметил, что многие люди не понимают, что такое большой спорт. Он поддержал участие российских спортсменов на Олимпиаде и показ Игр в России, подчеркнув важность присутствия атлетов на соревнованиях.

Зимние ОИ-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На них выступят 13 российских спортсменов, в том числе двое в фигурном катании — Пётр Гуменник и Аделия Петросян.

Ранее сообщалось, что латвийский телеканал TV3 намерен вставлять рекламные паузы во время выступлений российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. Это преднамеренное редакционное решение, которое ранее тестировалось на чемпионате Европы по санному спорту.