«Запреты нужны, иначе мат не будет матом»: Филолог разрушил главные мифы о русской брани

Мат в России был всегда, и его невозможно полностью запретить. Такую точку зрения в День борьбы с ненормативной лексикой высказал доктор филологических наук Анатолий Баранов.

Учёный опроверг миф о том, что в советское время матерились меньше. По его словам, мат был широко распространён в устной речи, просто не попадал в печать из-за цензуры, как и в дореволюционное время. Ребёнок узнавал эти слова во дворе и в школе — ситуация, актуальная и сегодня. Разница лишь в том, что теперь у мата появилась ещё и интернет-среда.

Баранов считает, что запреты на мат необходимы, ведь именно они создают его особую силу и табуированность. Однако лингвист выделяет опасный «замещающий режим» употребления, когда люди заменяют матом обычные слова из-за неумения выразить мысль.

«Это проявление полуязычия, когда люди не в состоянии в полной мере использовать свой язык. Их не учили, как это делать… Именно поэтому надо учить школьников родному языку, чтобы они были в состоянии использовать его для правильного выражения мысли… и не прибегая к мату», — пояснил профессор в интервью для «Газеты.ru».

Мат, как и весь язык, меняется: старые формы и идиомы исчезают, появляются новые. Несмотря на то, что эта лексика — часть языка, изучать её в академической среде крайне сложно. Формального запрета нет, но, по мнению Баранова, защитить диссертацию на такую тему практически невозможно из-за неформальных этических барьеров.

Интересно, что именно русский мат с его мощной экспрессией часто привлекает аудитории за рубежом. Яркий пример — новый сериал «Пони», действие которого происходит в Москве 1977 года. Героиня Эмилии Кларк, одна из двух американских секретарш в советской столице, по сюжету учится ругаться по-русски, и сцена с её крепким словцом стала вирусной в соцсетях, вновь подтвердив узнаваемость и эмоциональную силу русского языка.