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Регион
Опубликовано 3 февраля, 13:05

Песков подтвердил, что новый раунд переговоров в Абу-Даби пройдёт 4–5 февраля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hapelinium

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hapelinium

Второй раунд работы группы по вопросам безопасности в Абу-Даби состоится 4–5 февраля. Детали повестки и состав российской делегации пока не раскрываются. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если вы имеете в виду рабочие группы по вопросам безопасности, которые начнутся завтра и продолжатся до четверга, то это будет та же делегация, которая была в прошлый раз», — сказал он.

Предстоящие переговоры РФ и Украины в Абу-Даби не принесут прорыва, считает политолог
Предстоящие переговоры РФ и Украины в Абу-Даби не принесут прорыва, считает политолог

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Милена Скрипальщикова
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