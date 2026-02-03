Песков подтвердил, что новый раунд переговоров в Абу-Даби пройдёт 4–5 февраля
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hapelinium
Второй раунд работы группы по вопросам безопасности в Абу-Даби состоится 4–5 февраля. Детали повестки и состав российской делегации пока не раскрываются. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если вы имеете в виду рабочие группы по вопросам безопасности, которые начнутся завтра и продолжатся до четверга, то это будет та же делегация, которая была в прошлый раз», — сказал он.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.