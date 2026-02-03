Президент Молдавии Майя Санду пока не заслуживает Нобелевской премии мира, а сама попытка ее выдвижения выглядит как насмешка над здравым смыслом. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил директор тираспольского Института социально-политических исследований Игорь Шорников.

По его словам, премия давно утратила авторитет и превратилась в политизированный инструмент.

«Думается, Санду пока не вполне заслуживает этой награды. Вот если она в 2026 году действительно умудрится сдать молдавскую государственность Румынии, тогда Нобелевская премия мира, можно сказать, будет у нее в кармане», — отметил эксперт.

Ранее депутат парламента Норвегии Арильд Хермстад сообщил о выдвижении Санду на премию, объяснив это ее ролью в «защите демократии» и противодействии внешнему давлению.

Шорников добавил, что, по его мнению, Нобелевская премия мира давно вручается одиозным фигурам, вклад которых в дело мира вызывает сомнения. Он также заявил, что нынешняя молдавская власть держится за счет внешней поддержки и фальсификаций на выборах.