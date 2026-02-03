В Госдуме начали разбираться с «патентными троллями», зарабатывающими на исках к СМИ

В Госдуме начали работу по обращениям организаций, пострадавших от серийных исков за использование цифровых изображений. Об этом сообщил председатель ИТ-Комитета Сергей Боярский в своём Telegram-канале.

По его словам, проблема особенно затрагивает редакции СМИ, однако в числе ответчиков также оказываются туристические агентства, фармацевтические компании и даже детские сады. Из-за сложившейся судебной практики многие организации вынуждены выплачивать компенсации, не вступая в длительные разбирательства.

Тема была поднята на встрече с Ассоциацией руководителей медиа. В рамках депутатских запросов уже ведётся оперативно-разыскная деятельность в отношении ряда лиц, которые, как отмечается, системно подают подобные иски.

Боярский заявил, что эффект от предпринимаемых мер уже есть, но его пока недостаточно. Представители отрасли предложили рассмотреть изменения в законодательстве, в том числе в Гражданском кодексе, чтобы пресечь практику злоупотреблений.

Фото предоставлено Ассоциация руководителей медиа

Депутат подчеркнул, что редакциям и компаниям важно защищать свои права в судах и не бояться доказывать законность использования контента, особенно если фотографии получены через фотостоки по договору. По его словам, массовые досудебные выплаты лишь укрепляют схему давления на бизнес и медиа.

Материалы и предложения по корректировке законодательства планируется передать в профильные комитеты Госдумы.