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Опубликовано 3 февраля, 11:52

Картаполов счёл попыткой оказать давление план Запада о «военном ответе» России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arnoldas Vitkus

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arnoldas Vitkus

Публикации западных СМИ о якобы согласованном военном плане ответа на действия России являются попытками оказать давление на Москву. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Парламентарий подчеркнул, что само мирное соглашение ещё не подписано, поэтому обсуждать содержание неизвестных документов бессмысленно.

«Во-вторых, подобные публикации — это традиционная попытка оказать давление на Россию, чтобы заставить нас делать то, чего мы не хотим», — добавил депутат в беседе с «Газетой.ru».

Он также предположил, что подобные утечки могут быть попыткой Киева выглядеть лучше на фоне поражений на фронте. Как бы то ни было, описанные в западной прессе условия не смогут устроить Россию, подытожил Картаполов.

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Поводом для жёсткого комментария российского депутата стала публикация Financial Times. Издание, ссылаясь на источники, писало, что США и страны Европы якобы согласовали план многоуровневого военного ответа на случай нарушения Россией будущего перемирия. В публикации уточнялось, что среди обсуждаемых мер рассматривается и возможный ввод западных войск на территорию Украины.

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Юрий Лысенко
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