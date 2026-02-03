«Не знают, за что зацепиться»: В Госдуме высказались о карте городов России из дела Эпштейна
Депутат Журова: Упоминание спорта РФ в деле Эпштейна — попытка дискредитации
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Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с Life.ru заявила, что упоминание российских городов и спортивных мероприятий в файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна не имеет никакого отношения ни к спорту, ни к его преступлениям. По её словам, попытки связать эту тему с российскими соревнованиями выглядят искусственно и надуманно.
Чтобы приплести Россию и наш спорт — это, кажется, надо очень сильно зацепить и раскрутить эту тему. В любой стране красивые девчонки участвуют в церемониях награждения, наверное, всё-таки через агентство. К спорту вообще тут никакого отношения нет. Они могут дискредитировать страну, чем и занимаются последние годы, но спорт... Я не знаю, как тут можно это всё во что-то вылить, я даже сфантазировать не могу, как это можно со спортом связать.
Журова подчеркнула, что Эпштейн мог посещать Россию исключительно как зритель спортивных событий, в частности футбольных матчей. Депутат отметила, что участие красивых девушек в церемониях награждения — это обычная международная практика, существующая во всех странах и не имеющая скрытого подтекста. Она также указала, что публикация карт с городами, где проходили спортивные мероприятия, выглядит как попытка «зацепиться хоть за что-то».
«На крупных спортивных мероприятиях действительно в церемониях награждения участвуют очень красивые девчонки, проходящие по определённому отбору. Поэтому, наверное, можно любоваться ими. Выложили карту с городами, где были спортивные мероприятия, чтобы найти что-то не то в нашем спорте! Уже не знают, за что зацепиться», — подчеркнула Журова.
Ранее Минюст США опубликовал материалы по делу Джеффри Эпштейна, где упоминаются десятки российских городов. В документах говорится о его поездках или визитах, организованных помощниками, однако прямой связи с преступлениями или спортивными мероприятиями в России не приводится.
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