«Не знают, за что зацепиться»: В Госдуме высказались о карте городов России из дела Эпштейна

Чтобы приплести Россию и наш спорт — это, кажется, надо очень сильно зацепить и раскрутить эту тему. В любой стране красивые девчонки участвуют в церемониях награждения, наверное, всё-таки через агентство. К спорту вообще тут никакого отношения нет. Они могут дискредитировать страну, чем и занимаются последние годы, но спорт... Я не знаю, как тут можно это всё во что-то вылить, я даже сфантазировать не могу, как это можно со спортом связать.