ЕС пойдёт на радикальные меры ради финансирования Украины, уверены в Германии

Страх перед возможным поражением ВСУ на фронте может подтолкнуть Евросоюз к самым жёстким и нетрадиционным решениям в поиске средств для Киева. Такое мнение высказал германский политолог Александр Рар.

«Европейцам всё труднее находить в своих бюджетах деньги на поддержку Украины. В ЕС нет консенсуса по этому вопросу. Замороженные российские активы в Бельгии решили не трогать, а США отказываются быть главным донором. Кроме того, откладывается ускоренное принятие Украины в Евросоюз», — сказал Рар.

При этом ключевые европейские лидеры — включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и канцлера ФРГ Фридриха Мерца — продолжают публично обещать Киеву помощь. В Брюсселе опасаются, что возможный провал Украины будет воспринят как поражение всей Европы, и потому готовы искать деньги даже ценой непопулярных шагов.

По мнению Рара, основные надежды в ЕС сейчас возлагают на Германию как на самую экономически сильную страну союза, однако сама политика Брюсселя в отношении Украины вызывает все больше вопросов даже среди союзников.

Ранее Киев признал зависимость Украины от иностранных кредитов, которые стали крупнейшим источником пополнения казны. Следующим по значимости источником финансирования украинского бюджета стало выделение средств Европейским союзом. Объём этой помощи составил 12,1 миллиарда долларов.