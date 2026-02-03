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Опубликовано 3 февраля, 13:21

Власти Днепропетровска назвали ночной удар России по энергетике самым масштабным

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Удар ВС РФ по использовавшимся ВСУ объектам энергетики в Днепропетровске стал самым масштабным. Об заявил заммэра города Игорь Маковцев. По его словам, в одном из районов пропало отопление.

«Это около 8,6 тысячи абонентов», — сказал чиновник, отметив, что в городе ввели графики отключения электроэнергии.

В энергокомпании ДТЭК назвали последний удар по энергетике страны мощнейшим с начала года. Повреждены ТЭЦ и ТЭС в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

В Раде отключили воду и отопление, аппарат ушёл на удалёнку
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Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, сколько домов в украинской столице остаётся без отопления. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Даниловском и Днепровском районах украинской столицы.

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Матвей Константинов
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