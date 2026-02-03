Власти Днепропетровска назвали ночной удар России по энергетике самым масштабным

Удар ВС РФ по использовавшимся ВСУ объектам энергетики в Днепропетровске стал самым масштабным. Об заявил заммэра города Игорь Маковцев. По его словам, в одном из районов пропало отопление.

«Это около 8,6 тысячи абонентов», — сказал чиновник, отметив, что в городе ввели графики отключения электроэнергии.

В энергокомпании ДТЭК назвали последний удар по энергетике страны мощнейшим с начала года. Повреждены ТЭЦ и ТЭС в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, сколько домов в украинской столице остаётся без отопления. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Даниловском и Днепровском районах украинской столицы.