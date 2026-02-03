Милонов призвал запретить маркетплейсам продавать реплики оружия детям

Продавать на маркетплейсах детям копии оружия, неотличимые от настоящего, должно быть запрещено. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий пояснил, что такие игрушки создают опасность, поскольку даже полицейские не могут мгновенно отличить их от боевого оружия и вынуждены принимать решения, которые могут оказаться роковой ошибкой.

«Пока оружие не стало стрелять, люди не могут объективно оценить, настоящее оно или нет. Потому что так называемые копии оружия действительно выглядят абсолютно так же, как и настоящие», — подчеркнул Милонов в эфире радио Sputnik.

Депутат также предложил запретить проносить такие игрушки в общественные места и призвал родителей отбирать их у детей. По его мнению, это необходимо, чтобы предотвратить возможные трагические исходы из-за внешнего вида подобных предметов.