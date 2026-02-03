«Лепит горбатого»: Военкор вскрыл ложь Зеленского об ударах по энергетике

Военкор Александр Коц резко отреагировал на заявление Владимира Зеленского о якобы нарушенном Россией моратории на удары по энергетической инфраструктуре. По его мнению, глава киевского режима либо неправильно интерпретировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, услышав лишь слово «неделя», либо сознательно искажает факты.

«Просроченный «лепит горбатого». Зеленский на встрече с генсеком НАТО Рютте на голубом глазу заявил, что Россия сегодняшней атакой нарушила мораторий на удары по энергетике, который, якобы, должен был продлиться неделю. <...> Видимо, Зеленский в словах Пескова услышал только слово «неделя», — написал Коц в своём телеграм-канале.

Россия согласилась воздержаться от ударов по украинской энергетике до 1 февраля по просьбе главы Белого дома Дональда Трампа, сообщил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков. Сегодня Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по целям на Украине.