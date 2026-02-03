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Опубликовано 3 февраля, 14:32

«Лепит горбатого»: Военкор вскрыл ложь Зеленского об ударах по энергетике

Военкор Коц обвинил Зеленского во лжи о моратории на удары по энергетике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Военкор Александр Коц резко отреагировал на заявление Владимира Зеленского о якобы нарушенном Россией моратории на удары по энергетической инфраструктуре. По его мнению, глава киевского режима либо неправильно интерпретировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, услышав лишь слово «неделя», либо сознательно искажает факты.

«Просроченный «лепит горбатого». Зеленский на встрече с генсеком НАТО Рютте на голубом глазу заявил, что Россия сегодняшней атакой нарушила мораторий на удары по энергетике, который, якобы, должен был продлиться неделю. <...> Видимо, Зеленский в словах Пескова услышал только слово «неделя», написал Коц в своём телеграм-канале.

Россия согласилась воздержаться от ударов по украинской энергетике до 1 февраля по просьбе главы Белого дома Дональда Трампа, сообщил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков. Сегодня Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по целям на Украине.

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