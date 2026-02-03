Зеленский подписал указ о разработке нового плана обороны Украины
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Владимир Зеленский подписал указ о создании нового плана обороны Украины, говорится в сообщении его пресс-службы. Прошлый его вариант, разработанный ещё в 2020 году, признаётся недействительным.
Теперь правительство, СБУ, Служба внешней разведки и Национальный банк должны разработать новый план. Подробности засекречены.
Ранее Владимир Зеленский уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины на Кубе Ирину Костюк. Кто займёт её место, пока что неизвестно.
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