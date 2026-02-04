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Опубликовано 4 февраля, 00:45

Российская делегация, предположительно, прибыла в Абу-Даби

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Самолёт с российской делегацией прибыл в столицу Объединённых Арабских Эмиратов для проведения трёхсторонних переговоров по Украине. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

Второй раунд переговоров России, США и Украины пройдёт 4-5 февраля в Абу-Даби. Со стороны Соединённых Штатов участвовать будут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. РФ представит начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и спецпредставитель главы российского государства Кирилл Дмитриев.

Уиткофф и Кушнер примут участие в новом раунде переговоров по Украине в ОАЭ
Уиткофф и Кушнер примут участие в новом раунде переговоров по Украине в ОАЭ

Ранее Life.ru писал, что визит президента Объединённых Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Москву стал важным политическим сигналом на фоне международных консультаций по украинскому вопросу. Переговоры с российским лидером Владимиром Путиным состоялись в решающий момент, параллельно с трёхсторонними переговорами между РФ, США и Украиной, проходившими в Абу-Даби

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Тимур Хингеев
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