С начала года на окраинах Купянска Харьковской области от сильных морозов в необорудованных укрытиях погибло около ста военнослужащих ВСУ. Их логистические маршруты оказались нарушенными, что привело к прекращению регулярных поставок продовольствия, топлива и зимнего обмундирования, пишет SHOT.

Попытки командования ВСУ провести ротацию подразделений или организовать снабжение через реку Оскол пресекаются. В течение прошлой недели было отражено до четырёх таких попыток.