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Опубликовано 4 февраля, 07:38

«Прячутся по норам, чтобы согреться»: Генерал Мороз выкосил около 100 солдат ВСУ под Купянском

На окраинах Купянска с начала года насмерть замёрзли около ста украинских солдат

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

С начала года на окраинах Купянска Харьковской области от сильных морозов в необорудованных укрытиях погибло около ста военнослужащих ВСУ. Их логистические маршруты оказались нарушенными, что привело к прекращению регулярных поставок продовольствия, топлива и зимнего обмундирования, пишет SHOT.

Попытки командования ВСУ провести ротацию подразделений или организовать снабжение через реку Оскол пресекаются. В течение прошлой недели было отражено до четырёх таких попыток.

Военнослужащие, закреплённые в позициях в лесополосах, вынуждены самостоятельно искать способы обогрева, разводя костры в импровизированных укрытиях. Однако эти меры часто приводят к их обнаружению. За первые дни февраля средствами российской разведки выявили не менее десяти подобных мест сосредоточения личного состава 14-й и 116-й отдельных механизированных бригад. После этого им нанесли огневое поражение.

ВС РФ по следам на снегу выявили и уничтожили группу из 20 солдат ВСУ под Купянском
ВС РФ по следам на снегу выявили и уничтожили группу из 20 солдат ВСУ под Купянском

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Никита Никонов
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