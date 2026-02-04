«Прячутся по норам, чтобы согреться»: Генерал Мороз выкосил около 100 солдат ВСУ под Купянском
На окраинах Купянска с начала года насмерть замёрзли около ста украинских солдат
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С начала года на окраинах Купянска Харьковской области от сильных морозов в необорудованных укрытиях погибло около ста военнослужащих ВСУ. Их логистические маршруты оказались нарушенными, что привело к прекращению регулярных поставок продовольствия, топлива и зимнего обмундирования, пишет SHOT.
Попытки командования ВСУ провести ротацию подразделений или организовать снабжение через реку Оскол пресекаются. В течение прошлой недели было отражено до четырёх таких попыток.
Военнослужащие, закреплённые в позициях в лесополосах, вынуждены самостоятельно искать способы обогрева, разводя костры в импровизированных укрытиях. Однако эти меры часто приводят к их обнаружению. За первые дни февраля средствами российской разведки выявили не менее десяти подобных мест сосредоточения личного состава 14-й и 116-й отдельных механизированных бригад. После этого им нанесли огневое поражение.
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