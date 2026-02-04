На Украине объявили о радикальном пересмотре гарантий безопасности

Украина существенно пересмотрела своё понимание гарантий безопасности. Об этом заявила глава миссии Незалежной при НАТО Алёна Гетманчук в интервью Politico.

«Украина кардинально переосмыслила, что означают гарантии безопасности и на чем они должны основываться», — сказала она.

Как отметила Гетманчук, Украина сейчас сосредоточила свои усилия на укреплении собственной армии. Она подчеркнула, что развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса является первостепенной задачей для страны.

Напомним, ранее глава Госдепа Марко Рубио сообщал о достижении общего понимания по гарантиям безопасности Украины. По его словам, соглашение включает размещение небольшого контингента европейских сил, преимущественно французского, при обязательной поддержке со стороны США.