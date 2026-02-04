ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 февраля, 09:05

На Украине объявили о радикальном пересмотре гарантий безопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Anna Bohdan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Anna Bohdan

Украина существенно пересмотрела своё понимание гарантий безопасности. Об этом заявила глава миссии Незалежной при НАТО Алёна Гетманчук в интервью Politico.

«Украина кардинально переосмыслила, что означают гарантии безопасности и на чем они должны основываться», — сказала она.

Как отметила Гетманчук, Украина сейчас сосредоточила свои усилия на укреплении собственной армии. Она подчеркнула, что развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса является первостепенной задачей для страны.

В МИД назвали самую надёжную гарантию безопасности Украины — и это не НАТО
В МИД назвали самую надёжную гарантию безопасности Украины — и это не НАТО

Напомним, ранее глава Госдепа Марко Рубио сообщал о достижении общего понимания по гарантиям безопасности Украины. По его словам, соглашение включает размещение небольшого контингента европейских сил, преимущественно французского, при обязательной поддержке со стороны США.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar