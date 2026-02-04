Огонь по пяти целям сразу: Названо главное преимущество нового российского ЗРК «Гермес»

В зоне спецоперации стали применять новый переносной противодроновый зенитный ракетный комплекс «Гермес». Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Life.ru рассказал о новинке, оказавшейся на вооружении у ВС РФ.

«Гермес» — это переносной зенитно-ракетный комплекс с управляемым ракетным вооружением. Его разрабатывали в Тульском конструкторском бюро приборостроения. Это система, которая совмещает в себе несколько направляющих, «Гермесом» можно оснащать как стационарные, так и подвижные комплексы, например, бронеавтомобиль или вообще автомобиль военного назначения. Алексей Леонков Военный эксперт

Главное преимущество Гермеса» состоит в том, что он может вести огонь одновременно по пяти воздушным целям — беспилотникам, говорит Леонков.

Он добавил, что первоначально ракета, которая использовалась в «Гермесе», — та же, что в ЗРПК «Панцирь». А «Панцирь» отлично справляется с уничтожением дронов самолётного типа.

«Потому что взрывчатого вещества обычной его массы, более 10 килограмм, вполне хватает для того, чтобы либо уничтожить, либо сильно повредить беспилотники самолётного типа. Те самые беспилотники, которые атакуют гражданские цели вне зоны специальной военной операции», — добавил эксперт.