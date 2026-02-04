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Опубликовано 4 февраля, 13:06

Умеров сообщил о старте нового раунда переговоров в Абу-Даби

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

В столице ОАЭ Абу-Даби начался новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил секретарь СНБО Незалежной, глава делегации Киева Рустем Умеров.

«Переговорный процесс стартовал в трёхстороннем формате – Украина, США и Россия», — написал он в соцсетях.

Далее планируется работа в группах по отдельным направлениям. Затем намечена повторная совместная синхронизация позиций, добавил Умеров.

Напомним, изначально переговоры планировались на 1 февраля. Но позже их перенесли из-за необходимости состыковать графики всех трёх сторон. Первый раунд переговоров прошёл в Объединённых Арабских Эмиратах 23-24 января. Делегацию РФ в ходе встреч в Абу-Даби возглавляет заместитель начальника Генштаба — начальник ГРУ Игорь Костюков. От США представлены спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

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Никита Никонов
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