Умеров сообщил о старте нового раунда переговоров в Абу-Даби
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В столице ОАЭ Абу-Даби начался новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил секретарь СНБО Незалежной, глава делегации Киева Рустем Умеров.
«Переговорный процесс стартовал в трёхстороннем формате – Украина, США и Россия», — написал он в соцсетях.
Далее планируется работа в группах по отдельным направлениям. Затем намечена повторная совместная синхронизация позиций, добавил Умеров.
Напомним, изначально переговоры планировались на 1 февраля. Но позже их перенесли из-за необходимости состыковать графики всех трёх сторон. Первый раунд переговоров прошёл в Объединённых Арабских Эмиратах 23-24 января. Делегацию РФ в ходе встреч в Абу-Даби возглавляет заместитель начальника Генштаба — начальник ГРУ Игорь Костюков. От США представлены спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
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