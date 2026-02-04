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Опубликовано 4 февраля, 13:16

Песков предупредил, что заявлений после переговоров в Абу-Даби не будет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Каких-либо заявлений по итогам трёхсторонних переговоров в Абу-Даби по украинскому урегулированию не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Работа сегодня начнётся, по времени — это участники делегаций регулируют на месте, в зависимости от готовности делегаций», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил о начале второго раунда переговоров в Объединённых Арабских Эмиратов. Изначально он должен был состояться 1 февраля, но его пришлось перенести из-за необходимости состыковать графики. Первый раунд состоялся 23-24 февраля,

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Александр Юнашев
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