Песков предупредил, что заявлений после переговоров в Абу-Даби не будет

Каких-либо заявлений по итогам трёхсторонних переговоров в Абу-Даби по украинскому урегулированию не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Работа сегодня начнётся, по времени — это участники делегаций регулируют на месте, в зависимости от готовности делегаций», — сказал представитель Кремля на брифинге.