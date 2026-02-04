Песков: Россия поражает цели, связанные с военным комплексом Украины

Российские военные в ходе специальной военной операции наносят удары по объектам, которые связаны с военным комплексом Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для журналистов в среду.

Комментируя информацию об атаках на украинскую энергетическую инфраструктуру, представитель Кремля подчеркнул, что выбор целей осуществляется военными исходя из их значения для киевского режима.

«Наши военные поражают те цели, которые они считают ассоциированными с военным комплексом киевского режима. И операция продолжается», — отметил Песков.

По его словам, действия российских войск направлены на выполнение поставленных задач в рамках СВО.