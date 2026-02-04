Семья получила тело сына Каддафи

Тело Сейфа аль-Ислама, сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, было передано его семье для погребения. Информацию об этом распространил телеканал Libya al-Ahrar.

Согласно сообщению, останки политика были возвращены клану Каддафи в городе Эз-Зинтан, где накануне было совершено убийство.

Напомним, что на сына экс-лидера Ливии было совершено покушение во дворе его дома. Четверо вооружённых людей ворвались на территорию дома, нанесли Сейфу аль-Исламу смертельные ранения и скрылись до приезда охраны. Смерть политического деятеля подтвердил его двоюродный брат Ахмед Каддафи. В публикации он отметил, что на днях получил от брата последнее голосовое сообщение.

В 2015 году ливийский суд приговорил к смертной казни Саифа аль-Ислама за его роль в подавлении протестов в 2011 году, которые привели к свержению его отца. Тем не менее в середине 2017 года он был освобожден в рамках общей амнистии. Позднее, в 2021 году, ливийская прокуратура выдала ордер на его арест, обвинив в связях с частной военной компанией.