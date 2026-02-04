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Регион
Опубликовано 4 февраля, 14:37

Семья получила тело сына Каддафи

Саиф аль-Ислам Каддафи. Обложка © ТАСС / AP / Ammar El-Darwish

Саиф аль-Ислам Каддафи. Обложка © ТАСС / AP / Ammar El-Darwish

Тело Сейфа аль-Ислама, сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, было передано его семье для погребения. Информацию об этом распространил телеканал Libya al-Ahrar.

Согласно сообщению, останки политика были возвращены клану Каддафи в городе Эз-Зинтан, где накануне было совершено убийство.

Напомним, что на сына экс-лидера Ливии было совершено покушение во дворе его дома. Четверо вооружённых людей ворвались на территорию дома, нанесли Сейфу аль-Исламу смертельные ранения и скрылись до приезда охраны. Смерть политического деятеля подтвердил его двоюродный брат Ахмед Каддафи. В публикации он отметил, что на днях получил от брата последнее голосовое сообщение.

Гибель сына Муаммара Каддафи в результате нападения подтвердил родственник
Гибель сына Муаммара Каддафи в результате нападения подтвердил родственник

В 2015 году ливийский суд приговорил к смертной казни Саифа аль-Ислама за его роль в подавлении протестов в 2011 году, которые привели к свержению его отца. Тем не менее в середине 2017 года он был освобожден в рамках общей амнистии. Позднее, в 2021 году, ливийская прокуратура выдала ордер на его арест, обвинив в связях с частной военной компанией.

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Наталья Демьянова
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