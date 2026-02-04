Ежегодные потери экономики от больничных россиян оценили в 500 млрд рублей

Экономические потери России из-за временной нетрудоспособности работников могут достигать 500 миллиардов рублей в год. Об этом в беседе с «Постньюс» заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

Эксперт отметил, что значительную долю больничных, особенно в зимний период, составляют сезонные заболевания, такие как ОРВИ и грипп — они могут быть причиной 25–35% всех случаев нетрудоспособности. На выплаты по таким больничным листам Фонд социального страхования ежегодно направляет от 100 до 160 миллиардов рублей.

Однако прямые выплаты — часть проблемы. Косвенные потери, связанные со сбоями в работе предприятий, падением производительности и перераспределением нагрузки на коллектив, оказываются в 2–3 раза выше. Именно эта сумма и формирует общую оценку в 500 миллиардов рублей ежегодных потерь для экономики страны.

Ранее экономист Игорь Балынин объяснил, что длительный официальный страховой стаж напрямую влияет на размер выплат по больничному листу и право на досрочную пенсию. Мужчины со стажем 42 года и женщины с 37 годами могут выйти на пенсию на два года раньше, что приносит дополнительно около 650 тысяч рублей. Эксперт подчеркнул, что стаж формируется только при официальном трудоустройстве, а «зарплата в конверте» лишает человека этих льгот.