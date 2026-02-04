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Регион
Опубликовано 4 февраля, 17:18

Депутат Миронов заступился за актрису Артамонову, ударившую ножом обидчика сына

Обложка © РИА Новости / Владимир Астапкович

Обложка © РИА Новости / Владимир Астапкович

Против актрисы театра Et Cetera Анны Артамоновой возбудили уголовное дело после инцидента, где она ударила ножом мужчину, избивавшего её сына. Из опубликованного видео видно: силы в драке были явно неравны, и мать вмешалась, чтобы защитить ребёнка. Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал рассматривать дело объективно, без давления со стороны диаспор и активистов.

«Подозреваю, что актриса, многодетная мать и волонтёр СВО не просто так схватилась за нож», — отметил парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, следствие должно быть беспристрастным, а попытки «порешать вопросы» — жёстко пресекаться. Миронов также предложил передать дело суду присяжных, чтобы укрепить доверие граждан к правосудию.

«Много лет наша партия выступает за расширение практики применения суда присяжных. Это сделает наш суд более справедливым», — добавил он.

Актриса Анна Артамонова рассказала, как схватила нож ради спасения сына от убийцы
Актриса Анна Артамонова рассказала, как схватила нож ради спасения сына от убийцы

Ранее Life.ru сообщал, что актриса Анна Артамонова может получить тюремный срок, ведь она ударила мужчину ножом, чтобы защитить своего 19-летнего сына. Полиция уже возбудила против неё уголовное дело, несмотря на то, что зачинщиком конфликта был другой человек.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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