В Госдуме отреагировали на призыв Зеленского к США ввести новые санкции против РФ

Санкции против России не приблизят переговоры — они их лишь отодвинут, заявила зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова, комментируя призыв Владимира Зеленского к американскому Конгрессу ввести новые ограничения.

«США прекрасно это понимают», — подчеркнула депутат в беседе с «Лентой.ру».

По её словам, подобные инициативы выглядят как «абсурдное поведение» — аналогия со спортсменами, которых пытаются наказать «прямо сейчас, пока ещё можно», после чего все выступят с флагами и гимном.

«Санкции ради санкций — это точно не улучшение дипломатических переговоров», — уверена Журова.

Она добавила, что администрация Трампа осознаёт бессмысленность новых рестрикций в преддверии диалога. А в самом Конгрессе США, по словам депутата, уже не все единодушно голосуют за поддержку Киева: появилось немало скептиков, которые всерьёз сомневаются в правильности прежней политики.

Тем не менее, по данным зарубежных СМИ, США уже держат наготове новые санкции против России. Но пока, как говорится в статье Bloomberg, нет никаких признаков, что их собираются вводить.