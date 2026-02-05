Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейцы получают одностороннюю информацию о конфликте на Украине из-за запрета на вещание российских СМИ. По его словам, руководство Евросоюза ввело политическую цензуру, не давая возможности узнать позицию России. Об этом Орбан заявил на встрече с общественностью, организованной журналом Mandiner.

«Российским СМИ не разрешается распространять свою информацию на территории Евросоюза, а украинским разрешается. Поэтому мы не можем узнать позицию России по поводу войны», — сказал Орбан.

Он пояснил, что люди имеют право знать позиции обеих сторон, но Брюссель лишил их этого права, установив цензуру. По мнению премьера, такая ситуация позволяет лидерам ЕС вводить в заблуждение граждан и принимать опасные решения, угрожающие прямым военным столкновением с Россией. Орбан подтвердил, что его правительство выступает против финансирования Украины за счёт ЕС и поставок вооружений.

Ранее Орбан заявил о том, что Венгрия не будет отправлять солдат, оружие или деньги на Украину. По его словам, Брюссель и Киев хотели бы видеть более уступчивую власть в Венгрии, но он не намерен идти навстречу их требованиям.