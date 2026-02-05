Расчёт РСЗО «Град» нанёс удар по укрепрайону ВСУ на красноармейском направлении

Расчёты российских реактивных систем залпового огня «Град» нанесли удары по позициям Вооружённых сил Украины на двух направлениях, тем самым уничтожив опорные пункты и живую силу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Работа расчёта РСЗО. Видео © Telegram / Минобороны России

«Расчёт РСЗО «Град» 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр» нанёс огневое поражение по укрепрайону ВСУ на красноармейском направлении», — говорится в сообщении.

В Запорожской области подразделения 35-й армии группировки «Восток» нанесли огневое поражение в лесополосах. Реактивные снаряды уничтожили сеть укреплённых опорных пунктов и скопления живой силы ВСУ.

Ранее российские беспилотные подразделения группировки войск «Юг» нанесли удары по командно-наблюдательному пункту ВСУ и уничтожили 28 блиндажей с военнослужащими. Удары проводились на краматорском, константиновском и славянском направлениях. Помимо блиндажей, поражены десять антенн связи, четыре пункта управления беспилотниками и четыре наземных робототехнических комплекса противника.