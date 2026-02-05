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Опубликовано 5 февраля, 04:55

На Купянском направлении уничтожены 6 военных ВСУ при отражении контратаки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Группировка «Запад» отразила контратаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в районе Благодатовки Харьковской области. По данным начальника пресс-центра группировки Ивана Бигмы, уничтожено 6 военнослужащих противника.

«На купянском направлении в течение суток отражена контратака механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Благодатовка. Уничтожено 6 боевиков», — рассказал Бигма.

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Тем временем, российские беспилотные подразделения группировки войск «Юг» нанесли удары по командно-наблюдательному пункту Вооружённых сил Украины (ВСУ) и уничтожили 28 блиндажей с военнослужащими. Удары проводились на краматорском, константиновском и славянском направлениях. Помимо блиндажей, поражены десять антенн связи, четыре пункта управления беспилотниками и четыре наземных робототехнических комплекса противника.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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