На Купянском направлении уничтожены 6 военных ВСУ при отражении контратаки

Тем временем, российские беспилотные подразделения группировки войск «Юг» нанесли удары по командно-наблюдательному пункту Вооружённых сил Украины (ВСУ) и уничтожили 28 блиндажей с военнослужащими. Удары проводились на краматорском, константиновском и славянском направлениях. Помимо блиндажей, поражены десять антенн связи, четыре пункта управления беспилотниками и четыре наземных робототехнических комплекса противника.