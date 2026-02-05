Попытки Запада сформировать коалицию желающих для отправки на Украину столкнулись с решительным противодействием российской дипломатии, что не осталось незамеченным в материале Daily Express. Журналисты издания характеризуют риторику Москвы как пугающую, отмечая недвусмысленность угроз в адрес потенциальных миротворческих миссий.

«Россия выступила с пугающей угрозой нанести удар, если войска будут размещены на Украине в рамках мирного соглашения», — сказано в материале.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала планы НАТО по вводу войск на Украину «неприкрытой иностранной военной интервенцией». Так она прокомментировала заявление генсека альянса Марка Рютте о создании «коалиции желающих» для размещения своих сил после гипотетического мирного соглашения.