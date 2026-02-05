Главе европейской дипломатии Кае Каллас следует обратиться к врачу из-за её слов о том, что Россия за последние 100 лет нападала на 19 стран. С таким призывом выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мечтающая поумнеть глава Евродипломатии Каллас в очередной раз делает заявления, противоречащие здравому смыслу и историческим фактам. Психиатры говорят: все проблемы идут из детства. Каллас стоит обратиться к врачу», — написал Володин в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что Россия никогда не начинала войн, а заканчивала их. Володин также напомнил, что отец Каллас был видным деятелем КПСС в Эстонской ССР и предположил, что её нынешняя русофобская позиция — попытка «откреститься» от этого прошлого.

«Пытаясь откреститься от такого прошлого своих родителей, Каллас показывает себя борцом с Россией. Отсюда, наверное, её многолетние выдуманные рассказы о жуткой советской оккупации Эстонии», — заключил Володин.