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Регион
Опубликовано 5 февраля, 10:33

В ГД посоветовали «мечтающей поумнеть» Каллас сходить к врачу из-за слов о РФ

Обложка © ТАСС / АР / Geert Vanden Wijngaert

Обложка © ТАСС / АР / Geert Vanden Wijngaert

Главе европейской дипломатии Кае Каллас следует обратиться к врачу из-за её слов о том, что Россия за последние 100 лет нападала на 19 стран. С таким призывом выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мечтающая поумнеть глава Евродипломатии Каллас в очередной раз делает заявления, противоречащие здравому смыслу и историческим фактам. Психиатры говорят: все проблемы идут из детства. Каллас стоит обратиться к врачу», написал Володин в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что Россия никогда не начинала войн, а заканчивала их. Володин также напомнил, что отец Каллас был видным деятелем КПСС в Эстонской ССР и предположил, что её нынешняя русофобская позиция — попытка «откреститься» от этого прошлого.

«Пытаясь откреститься от такого прошлого своих родителей, Каллас показывает себя борцом с Россией. Отсюда, наверное, её многолетние выдуманные рассказы о жуткой советской оккупации Эстонии», — заключил Володин.

Ирландский журналист высмеял Каллас за слова о якобы военных нападениях России
Ирландский журналист высмеял Каллас за слова о якобы военных нападениях России

Напомним, ранее эстонский политик заявляла, что Россия якобы за последние 200 лет нападала на 19 стран. Однако конкретный список этих государств так и не был представлен, несмотря на официальный запрос со стороны Европарламента. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала заявление Каллас преступным.

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Алиса Хуссаин
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