В Госдуме предрекли падение доллара до 40 рублей из-за текущих тенденций

Дальнейшее снижение курса доллара связано с текущими тенденциями на мировых рынках. При этом российская финансовая политика остаётся сбалансированной и не направлена на ослабление рубля. Об этом «Парламентской газете» заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Американцы довольно активно эмитируют свои денежные знаки, и эта эмиссия не остаётся незамеченной», — отметил Аксаков.

Депутат напомнил, что прогнозы предполагают возможность падения доллара даже до 40 рублей, хотя он выразил сомнение в столь радикальном сценарии. Аксаков подчеркнул, что мировая экономика, учитывая её возросшую нестабильность и текущее число потрясений, развивается в направлении ослабления доллара.

Он также отметил, что страны БРИКС всё чаще отказываются от использования доллара и евро на мировых рынках, предпочитая расчёты национальными валютами, что дополнительно снижает глобальное влияние американской валюты.

Ранее сообщалось, что рубль резко ослаб на межбанковском валютном рынке. Курс доллара впервые с 22 января 2026 года превысил 77 рублей. В первой половине дня, 2 февраля, американская валюта поднималась почти на 2%, достигнув 77,19 рубля. Евро также ускорил рост и преодолел отметку 91 рубля, доходя до 91,48.