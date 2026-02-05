В Госдуме призвали наградить воспитательницу, остановившую преступника в детсаду в Оренбуржье

Таких людей нужно замечать, продвигать и проталкивать. А сейчас я, как депутат, сталкиваюсь с ситуацией, когда сидят, как собаки на сене, и не дают наград людям, которые их заслужили. <...> Просто стыдно иногда за наши ведомства, которые не замечают людей, совершивших подвиг.