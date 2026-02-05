В Госдуме призвали наградить воспитательницу, остановившую преступника в детсаду в Оренбуржье
Воспитательница Лия Галеева остановила вооружённого мужчину, напавшего на детсад. Фото © Telegram / Дмитрий Дьяченко
Депутат Госдумы Олег Матвейчев призвал наградить воспитательницу из Оренбургской области, которая остановила вооружённого преступника в детском саду. По его словам, решения о премировании таких людей должны приниматься «автоматически и моментально».
Таких людей нужно замечать, продвигать и проталкивать. А сейчас я, как депутат, сталкиваюсь с ситуацией, когда сидят, как собаки на сене, и не дают наград людям, которые их заслужили. <...> Просто стыдно иногда за наши ведомства, которые не замечают людей, совершивших подвиг.
Матвейчев отметил, что подобные поступки нельзя оставлять без внимания. Он вспомнил ситуацию, произошедшую в декабре прошлого года, когда неадекват ворвался на радиостанцию в Санкт-Петербурге. Писатель Глеб Стафеев помог задержать преступника, но так и не получил от ведомств заслуженной награды.
Напомним, мужчина с ножом ворвался в детский сад в Бугуруслане Оренбургской области. Отпор ему дала воспитательница: Лия Галеева встала на пути неадеквата и не дала ему достать детей. На место оперативно прибыли экстренные службы. Мотивы нападавшего выясняют.
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