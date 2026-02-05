«Вокруг было столько интересного»: Военкор поведал о «дирижабле» «Вагнера» в зоне СВО

Военкор Дмитрий Стешин рассказал, что в зоне СВО однажды видел необычный летательный аппарат — аэростат. По его словам, это было весной 2023 года в окрестностях Артёмовска (Бахмута), где аэростат подняли в небо бойцы ЧВК «Вагнер».

Журналист уточнил, что наблюдал такой аппарат всего один раз за всё время и тогда «особо не рассматривал» его из-за обстрела. Свои воспоминания он описал так:

«Там же в те же минуты имел счастье увидеть одно из первых применений кассет из снарядов 155 мм - «натовских». Поэтому дирижабль особо не рассматривал, вокруг было столько интересного», — поведал военкор у себя в Telegram-канале.

Ранее также сообщалось об испытаниях в зоне СВО аэростата-ретранслятора. Такие решения используют как «вышку» связи: поднимают ретранслятор выше линии местности, чтобы увеличить дальность управления и передачи видеосигнала для FPV-дронов и другой техники.