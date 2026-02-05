Путин назвал единство России основой её побед

В основе побед России лежит единство её народов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что народ России всегда объединяло стремление сохранить общую землю, культуру, традиции. Вот и сейчас участники СВО разных национальностей и вероисповедания обращаются друг к другу словом «брат».

«Это именно то, что лежит в основе наших достижений в самых разных областях и наших побед», — указал лидер РФ на церемонии открытия Года единства народов России.

Мероприятие проходит в Национальном центре «Россия» в рамках марафона «Россия — семья семей», организованного Российским обществом «Знание» в партнёрстве с Министерством науки и высшего образования РФ, Росмолодёжью, Национальным центром «Россия», Домом народов России, Федеральным агентством по делам национальностей России и Советом при Президенте РФ по межнациональным отношениям.