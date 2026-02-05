Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 февраля, 17:18

Депутат Нилов предложил ввести возрастной предел для работы охранником в школах

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Депутат Госдумы Ярослав Нилов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с инициативой пересмотреть требования к охране образовательных организаций. В письме парламентарий предложил усилить квалификацию охранников, актуализировать профессиональный стандарт и ввести предельный возраст для работы в школах. Документ есть в распоряжении Life.ru.

«Соответствие профстандартам и состояние здоровья должны быть ключевыми критериями для трудоустройства сотрудников охраны детских образовательных учреждений, желательно, чтобы эти факторы подтверждались соответствующим документом», — подчеркнул Нилов.

В уфимской гимназии ранее выявляли нарушения безопасности, а на охрану часто жаловались
В уфимской гимназии ранее выявляли нарушения безопасности, а на охрану часто жаловались

В письме депутат отметил участившиеся случаи противоправных действий в школах, в том числе с применением оружия, и подчеркнул, что безопасность учеников и педагогов напрямую зависит от квалификации сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП), привлечённых по контракту.

Нилов обратил внимание, что действующий приказ Минтруда № 1010н устанавливает профессиональный стандарт «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций», однако реальная практика показывает значительный разрыв между требованиями и подготовкой персонала. Многие охранники не обладают достаточными компетенциями и физической силой для оперативного реагирования на критические ситуации.

Депутат предложил ужесточить требования к профессиональной подготовке и лицензированию охранников для детских и образовательных учреждений, включая детские сады, школы и колледжи. Он также подчеркнул необходимость введения предельного возраста для охранников, чтобы обеспечивать высокий уровень здоровья, физической подготовки и быструю реакцию на угрозы. По мнению Нилова, контроль за соответствием профстандартам и состоянием здоровья сотрудников должен подтверждаться документально при оценке квалификации.

Охраны не было в детсаду под Оренбургом, куда неадекват вломился с ножом
Охраны не было в детсаду под Оренбургом, куда неадекват вломился с ножом

Ранее сообщалось, что федеральные власти России следят за случаями нападений учеников на одноклассников и педагогов в школах, сообщал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, образовательные организации формально должны следовать рекомендациям ведомства, а для предотвращения инцидентов разработаны все необходимые документы и регламенты.

Напомним, за последние дни произошло несколько нападений на школы. В Красноярске девочка швырнула зажжённую тряпку в класс и нанесла удары детям молотком. В Красноярском крае школьница ранила ножом другую ученицу. В Уфе подросток пришёл в школу с игрушечным автоматом и напал на учителя.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Минпросвещения РФ
  • Ярослав Нилов
  • Сергей Кравцов
  • Госдума
  • Комментарии Лайфу
  • Только на LIFE
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar