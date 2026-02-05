Депутат Нилов предложил ввести возрастной предел для работы охранником в школах

Депутат Госдумы Ярослав Нилов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с инициативой пересмотреть требования к охране образовательных организаций. В письме парламентарий предложил усилить квалификацию охранников, актуализировать профессиональный стандарт и ввести предельный возраст для работы в школах. Документ есть в распоряжении Life.ru.

«Соответствие профстандартам и состояние здоровья должны быть ключевыми критериями для трудоустройства сотрудников охраны детских образовательных учреждений, желательно, чтобы эти факторы подтверждались соответствующим документом», — подчеркнул Нилов.

В письме депутат отметил участившиеся случаи противоправных действий в школах, в том числе с применением оружия, и подчеркнул, что безопасность учеников и педагогов напрямую зависит от квалификации сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП), привлечённых по контракту.

Нилов обратил внимание, что действующий приказ Минтруда № 1010н устанавливает профессиональный стандарт «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций», однако реальная практика показывает значительный разрыв между требованиями и подготовкой персонала. Многие охранники не обладают достаточными компетенциями и физической силой для оперативного реагирования на критические ситуации.

Депутат предложил ужесточить требования к профессиональной подготовке и лицензированию охранников для детских и образовательных учреждений, включая детские сады, школы и колледжи. Он также подчеркнул необходимость введения предельного возраста для охранников, чтобы обеспечивать высокий уровень здоровья, физической подготовки и быструю реакцию на угрозы. По мнению Нилова, контроль за соответствием профстандартам и состоянием здоровья сотрудников должен подтверждаться документально при оценке квалификации.

Ранее сообщалось, что федеральные власти России следят за случаями нападений учеников на одноклассников и педагогов в школах, сообщал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, образовательные организации формально должны следовать рекомендациям ведомства, а для предотвращения инцидентов разработаны все необходимые документы и регламенты.