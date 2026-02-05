ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 февраля, 14:32

Зеленский пообещал контрактную армию после завершения конфликта и снова попросил денег

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

После завершения войны Украина полностью откажется от мобилизации и перейдет на профессиональную контрактную армию. Об этом заявил Владимир Зеленский.

По его словам, численность ВСУ сохранится на уровне 800 тысяч человек. Но служить в ней будут только те, кто заключил контракт. Для этого Киев планирует создать для военных конкурентные зарплаты.

Главарь киевского режима добавил, что справиться с таким финансированием в одиночку страна не сможет. Для реализации этих планов Украине потребуется масштабная финансовая помощь Европы.

Ранее Зеленский сообщал, что потери Украины в конфликте составили 55 тысяч человек, не считая пропавших без вести.

Пока Зеленский мечтает о 800 тысячах контрактников, из ВСУ продолжают дезертировать новобранцы. Некоторых из них удаётся отыскать дроноводами из отряда «Птицы Мадьяра». И тогда украинцев ждёт смерть от руки своих же.

Шарий: Зеленский, занизивший потери, должен семьям погибших солдат ВСУ 23 млрд долларов
Шарий: Зеленский, занизивший потери, должен семьям погибших солдат ВСУ 23 млрд долларов

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar