После завершения войны Украина полностью откажется от мобилизации и перейдет на профессиональную контрактную армию. Об этом заявил Владимир Зеленский.

По его словам, численность ВСУ сохранится на уровне 800 тысяч человек. Но служить в ней будут только те, кто заключил контракт. Для этого Киев планирует создать для военных конкурентные зарплаты.

Главарь киевского режима добавил, что справиться с таким финансированием в одиночку страна не сможет. Для реализации этих планов Украине потребуется масштабная финансовая помощь Европы.

Ранее Зеленский сообщал, что потери Украины в конфликте составили 55 тысяч человек, не считая пропавших без вести.

Пока Зеленский мечтает о 800 тысячах контрактников, из ВСУ продолжают дезертировать новобранцы. Некоторых из них удаётся отыскать дроноводами из отряда «Птицы Мадьяра». И тогда украинцев ждёт смерть от руки своих же.