Владимир Зеленский согласовал проведение новых боевых операций Службы безопасности Украины. Об этом он сообщил в своём вечернем обращении.

«Был сегодня на докладе генерал-майор Хмара – об операциях СБУ. Хорошие результаты, я согласовал новые боевые операции. Будем ослаблять врага», – сказал глава киевского режима.

Ранее Life.ru писал, что в России агента СБУ Павла Палехова приговорили к 18 годам колонии за шпионаж на военной базе Минобороны РФ. Он вступил в переписку с представителями украинской спецслужбы, а спустя время с помощью мобильного телефона и квадрокоптера осуществил видео- и аэрофотосъёмку территории воинской части.