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Опубликовано 5 февраля, 19:00

Зеленский заявил, что согласовал новые спецоперации СБУ «для ослабления врага»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский согласовал проведение новых боевых операций Службы безопасности Украины. Об этом он сообщил в своём вечернем обращении.

«Был сегодня на докладе генерал-майор Хмара – об операциях СБУ. Хорошие результаты, я согласовал новые боевые операции. Будем ослаблять врага», – сказал глава киевского режима.

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Ранее Life.ru писал, что в России агента СБУ Павла Палехова приговорили к 18 годам колонии за шпионаж на военной базе Минобороны РФ. Он вступил в переписку с представителями украинской спецслужбы, а спустя время с помощью мобильного телефона и квадрокоптера осуществил видео- и аэрофотосъёмку территории воинской части.

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Полина Никифорова
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