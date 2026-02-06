ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 февраля, 02:55
7917

Российские военные сняли момент удара ФАБ-3000 по дамбе ВСУ у Константиновки

Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по одному из маршрутов снабжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Константиновке. Видеозапись была опубликована проектом «ИЗНАНКА».

Российские военные сняли момент удара ФАБ-3000 по дамбе ВСУ у Константиновки. Видео © Telegram / ИЗНАНКА

«ВКС РФ отрезают логистические пути ВСУ. На кадрах ОК наблюдаем нанесение огневого поражения ФАБом-3000 по дамбе в районе Константиновки», — говорится в сообщении.

Новости СВО. ВС РФ создают котёл под Бондарным, громят ВСУ на Сумщине, 157 героев вернулись из плена, прогноз Трампа о сроках СВО, 6 февраля
Новости СВО. ВС РФ создают котёл под Бондарным, громят ВСУ на Сумщине, 157 героев вернулись из плена, прогноз Трампа о сроках СВО, 6 февраля

Ранее бойцы Вооружённых сил Российской Федерации закрепили свои позиции в северо-западной части населённого пункта Татьяновка в Донецкой Народной Республике. Военный эксперт отметил, что продвижение вдоль реки Северский Донец ранее позволило расширить зону контроля в этом районе. А наступление ведётся по двум сосредоточенным направлениям: на юго-восточную часть Татьяновки и на восток соседнего Святогорска.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / ИЗНАНКА

Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar