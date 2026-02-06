ВСУ ударили ракетами по Орловской области – повреждены дома и газопровод

В ночь на 2 февраля средствами противовоздушной обороны на территории Орловской области были уничтожены две вражеские ракеты. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Андрей Клычков. В результате падения обломков повреждено остекление в нескольких частных домах. К счастью, обошлось без пострадавших.

«Также незначительный ущерб нанесён газопроводу низкого давления, но благодаря оперативной работе коммунальных служб в настоящий момент газоснабжение восстановлено», — говорится в сообщении.

На местах падения обломков продолжают работать сотрудники МЧС и правоохранительных органов для оценки обстановки и ликвидации последствий.

Напомним, что за прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 38 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество дронов — 26 единиц — было сбито в небе над Брянской областью. Ещё 10 БПЛА ликвидировали над территорией Белгородской области. По одному беспилотнику уничтожили над Липецкой областью и акваторией Чёрного моря.