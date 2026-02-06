Неслучайная цель: Как покушение на генерала Алексеева связано с переговорами в Абу-Даби — объяснение политолога

Покушение на замначальника Главного разведывательного управления, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева не выглядит случайным в свете переговоров в Абу-Даби, где делегацию России возглавляет начальник ГРУ Игорь Костюков. Об этом в разговоре с Life.ru заявил политолог Александр Дудчак.

«С одной стороны, это действительно неслучайная цель. В Москве совершили покушение на заместителя человека, который возглавляет российскую группу на переговорах в ОАЭ. Причём сделали это как раз в момент, когда эти переговоры только что завершились», — отметил эксперт.

Таким образом Украина пытается создать себе «благоприятный фон» на переговорах, добавил Дудчак. Но это не дипломатия, а террор. Когда президент США Дональд Трамп просил лидера РФ Владимира Путина о перерыве в ударах по энергетике, чтобы снизить напряжение, имелись в виду совсем другие методы. Собеседник Life.ru добавил, что украинцев, видимо, ничему не учит опыт. Они считают, что устрашениями чего-то добьются. Однако государство, действующее методами террора, само становится террористическим. А с террористами, как известно, разговаривают иначе, подчеркнул политолог.

«С другой стороны, возникают вопросы: откуда у них столько личных данных? Сколько было генералов и высокопоставленных лиц, на которых охотились, в Афганистане, в других конфликтах… Мы сами порой слишком легко раздаём свои данные при каждом удобном случае. Везде требуют согласие на передачу информации «третьим лицам». Вот и получаем: данные ушли к «третьим лицам», а с ними потом бывает очень сложно договориться», — заключил Дудчак.