Песков сообщил об обсуждении судьбы ДСНВ на переговорах с США в Абу-Даби

На переговорах в Абу-Даби обсуждалась дальнейшая судьба Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно же, положения могут как-то формально продлеваться. Каких-то неформальных продлений здесь в такой области вряд ли можно себе представить», — заявил он, добавив, что эта тема поднималась в ходе встречи.

По его словам, стороны понимают важность диалога по вопросам стратегической безопасности и готовы занимать ответственную позицию. Также рассматривается возможность формального продления отдельных положений договора.