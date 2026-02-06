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Регион
Опубликовано 6 февраля, 12:40

Песков сообщил об обсуждении судьбы ДСНВ на переговорах с США в Абу-Даби

Учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК «Ярс» Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ

Учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК «Ярс» Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ

На переговорах в Абу-Даби обсуждалась дальнейшая судьба Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно же, положения могут как-то формально продлеваться. Каких-то неформальных продлений здесь в такой области вряд ли можно себе представить», — заявил он, добавив, что эта тема поднималась в ходе встречи.

По его словам, стороны понимают важность диалога по вопросам стратегической безопасности и готовы занимать ответственную позицию. Также рассматривается возможность формального продления отдельных положений договора.

Ульянов заявил о конце эпохи после завершения действия ДСНВ
Ульянов заявил о конце эпохи после завершения действия ДСНВ

ДСНВ считается одним из ключевых документов в сфере контроля над стратегическими вооружениями. Он прекратил действие 5 февраля. В Кремле выразили сожаление в связи с истечением срока действия ДСНВ. А в МИД заявили, что Россия готова к мерам для купирования угроз. Тем не менее, по данным Axios, Россия и США близки к продлению ДСНВ на полгода.

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Андрей Бражников
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