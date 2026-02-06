Песков: Военачальники и специалисты находятся под угрозой во время войны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева, заявил, что высокопоставленные военные и чиновники находятся под угрозой в условиях специальной военной операции. Вместе с тем он подчеркнул, что вопросы их безопасности должны решать специальные службы, а не Кремль.

«То, что подобные военачальники и высококлассные специалисты находятся под угрозой во время войны, — это однозначно. Но не в Кремле должны рассуждать о том, как обеспечивать их безопасность. Это вопрос специальных служб», — отметил Песков.