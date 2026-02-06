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Опубликовано 6 февраля, 09:53

Песков: Военачальники и специалисты находятся под угрозой во время войны

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева, заявил, что высокопоставленные военные и чиновники находятся под угрозой в условиях специальной военной операции. Вместе с тем он подчеркнул, что вопросы их безопасности должны решать специальные службы, а не Кремль.

«То, что подобные военачальники и высококлассные специалисты находятся под угрозой во время войны, — это однозначно. Но не в Кремле должны рассуждать о том, как обеспечивать их безопасность. Это вопрос специальных служб», — отметил Песков.

Соседка генерала Алексеева рассказала Life.ru о первых минутах после покушения
Соседка генерала Алексеева рассказала Life.ru о первых минутах после покушения

Напомним, что в Москве утром 6 февраля было совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ, замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Офицер госпитализирован. Нападавший, трижды выстреливший ему в спину в доме на Волоколамском шоссе, находится в розыске. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

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Александр Юнашев
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