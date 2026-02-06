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Опубликовано 6 февраля, 10:34

Пасынок главкома ВСУ Сырского объяснил его прозвища «мясник» и «генерал 200»

Александр Сырский. Обложка © Пресс-служба Александра Сырского

Александр Сырский. Обложка © Пресс-служба Александра Сырского

Проживающий в Австралии пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского дал интервью о своём отчиме. Иван прокомментировал РИА «Новости» получившие широкое распространение в украинской среде прозвища генерала — «генерал 200» и «мясник».

По словам молодого человека, эти клички, которые Сырскому дали за большие потерим, отражают не столько жестокость, сколько жёсткость и хладнокровие при исполнении приказов.

Пасынок главкома ВСУ Иван Сырский рассказал, что родственники прокляли его
Пасынок главкома ВСУ Иван Сырский рассказал, что родственники прокляли его

Напомним, Иван Сырский — пасынок Александра Сырского. До 19 лет он жил в семье офицера, после чего переехал в Австралию с матерью и братом. В отличие от отчима, он не забыл о своих российских корнях, с самого начала специальной военной операции поддерживает Родину и в 2024 году обратился с просьбой о гражданстве к президенту Владимиру Путину. Активист признавался, что получал угрозы смертью из-за своих политических взглядов. Он также намерен переехать на постоянное жительство в Россию.

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Александра Мышляева
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