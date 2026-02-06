Пасынок главкома ВСУ Сырского объяснил его прозвища «мясник» и «генерал 200»

Напомним, Иван Сырский — пасынок Александра Сырского. До 19 лет он жил в семье офицера, после чего переехал в Австралию с матерью и братом. В отличие от отчима, он не забыл о своих российских корнях, с самого начала специальной военной операции поддерживает Родину и в 2024 году обратился с просьбой о гражданстве к президенту Владимиру Путину. Активист признавался, что получал угрозы смертью из-за своих политических взглядов. Он также намерен переехать на постоянное жительство в Россию.