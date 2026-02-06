В Госдуме призвали разобраться с запретом на въезд Сабурова, напомнив о «‎доносах разных персонажей»

Следует разобраться в деталях и законности запрета на въезд в Россию комику Нурлану Сабурову сроком на 50 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Даванков в беседе с корреспондентом Life.ru, подчеркнув, что в таких темах нельзя опираться на «доносы».

Даванков предлагает глубже изучить ситуацию с депортацией Нурлана Сабурова. Видео © Life.ru

По словам парламентария, необходимо удостовериться, что в деле не замешан необоснованный донос на Сабурова, который в итоге привёл к депортации стендапера. Он говорит, что и сам с удовольствием смотрит концерты Нурлана Сабурова, поэтому рассчитывает, что разбирательство будет честным, справедливым и прозрачным без надуманных обвинений и клеветы. По его оценке, стендапер «такого не заслужил».

«Основываться на доносах точно нельзя. Я знаю, их бывает огромное количество. Такие есть персонажи, как (глава ФПБК Виталий) Бородин, например... Сабуров такой человек, в обстоятельствах дела которого нужно обязательно разобраться. Я надеюсь, что можно будет найти пути для того, чтобы он мог быть в России со своей семьёй, и продолжал работать, чтобы мы улыбались», — отметил Даванков.

Кроме того, депутат добавил, что если семье Сабурова, оставшейся в России, потребуется помощь, её необходимо оказать.