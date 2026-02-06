Депутат Шолохов заявил, что не знает точную причину запрета на въезд в РФ Сабурову

Необходимо тщательно разобраться в причинах запрета на въезд в Россию для комика Нурлана Сабурова, поскольку сейчас выдвигается слишком много противоречивых версий, заявил депутат Госдумы Александр Шолохов. Он подчеркнул, что не считает комиков, готовых шутить на любые темы, частью культурной повестки страны, а эта ситуация не заслуживает слишком широкого общественного обсуждения.