Депутат Шолохов заявил, что не знает точную причину запрета на въезд в РФ Сабурову
Обложка © VK / Нурлан Сабуров
Необходимо тщательно разобраться в причинах запрета на въезд в Россию для комика Нурлана Сабурова, поскольку сейчас выдвигается слишком много противоречивых версий, заявил депутат Госдумы Александр Шолохов. Он подчеркнул, что не считает комиков, готовых шутить на любые темы, частью культурной повестки страны, а эта ситуация не заслуживает слишком широкого общественного обсуждения.
«Я не считаю комиков, которые готовы шутить над чем угодно, частью культурной повестки России», — отметил парламентарий в интервью «Ленте.ру», добавив, что не знает точных причин принятого решения.
Напомним, ранее Нурлану Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию. Уже опубликовано видео задержания комика во Внуково. Он отказался от бесплатного перелёта в ОАЭ из-за наручников и купил билет в Казахстан. По данным СМИ, Сабуров отказывался от гражданства России из-за санкций. Однако у него в РФ остался коттедж за 115 млн и пара люксовых авто.
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