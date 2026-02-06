Заявление главы генштаба Франции, мол НАТО получила полный контроль над Балтийским морем после вступления Финляндии и Швеции в альянс, является потехой, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он в шутку назвал слова генерала НАТО «плохой новостью» для РФ.

«Широко шагает он, штаны порвёт. Плохая новость для российской стороны, что глава Вооружённых сил Франции так сказал и придётся потом в случае чего полный контроль нам получать над Францией, чего бы нам не хотелось», — сыронизировал парламентарий.

Он также подчеркнул, что военачальники, занимающие высокие должности, должны тщательнее подбирать слова, особенно когда речь идёт о России. В подобных ситуациях «лучше помолчать», так как молчание говорит не об отсутствии ума, а об отсутствии глупости.

«Россия как контролировала свои коммуникации морские в любой точке земного шара, где это нужно, так и будет контролировать», — констатировал собеседник «Ленты.ру».

В то же время президент Финляндии Александр Стубб счёл шумом дискуссию о том, что Россия якобы будет являться угрозой для НАТО после завершения украинского конфликта. Политик заявил, что его это не беспокоит.