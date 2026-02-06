Украина давно стала огромным кладбищем, но Владимир Зеленский продолжает нести циничную чушь про небольшие потери ВСУ. Об этом сообщил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в ответ на враньё политика о 55 тысячах убитых бойцах ВСУ за всё время СВО.

«Страна [Украина] превратилась в огромное кладбище, но наркофюрер продолжает это в упор не замечать, объявляя массовую гибель украинцев своей победой», — написал он в статье на медиаплатформе «Смотрим.ру», комментируя слова Зеленского французскому телеканалу о числе погибших в рядах ВСУ.

Медведчук отметил, что Зеленский настолько сильно занизил количество погибших, что это просто циничная гнусная ложь, которую трудно даже комментировать. По его мнению, своим выступлением глава киевского режима доказал, что не считается с потерями в принципе, и готов отправить на тот свет ещё большее число украинцев, реализуя свои политические амбиции.

Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу France 2 заявил, что официальные потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) составляют 55 тысяч человек, начиная с 2022 года. Он признал, что также многие украинские военные числятся пропавшими без вести.