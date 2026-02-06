Депутат Свинцов: Маркировка покупок для борьбы с фальшивыми отзывами восстановит доверие

Проблема поддельных отзывов и искусственно накрученных рейтингов в Интернете наносит серьёзный ущерб как потребителям, так и честному бизнесу. Для системного решения этого вопроса нужен комплексный подход, направленный на полную деанонимизацию пользователей. Это поможет сделать Рунет пространством честной конкуренции, где каждый отзыв будет реальным и ответственным, заявил в беседе с Life.ru депутат Государственной думы Андрей Свинцов.

Проблема с поддельными отзывами действительно существует. Есть целые фирмы, которые занимаются накруткой рейтингов, это не секрет, отметил Свинцов. В Интернете можно найти ссылки на компании, которые занимаются именно этим. Они покупают огромное количество сим-карт и под видом покупателей регистрируются и накручивают отзывы, тем самым искажая реальную картину потребительского мнения о товаре, добавил собеседник Life.ru.

«Я неоднократно предлагал сделать Россию страной номер один по честности и легальности Интернета. Для этого необходимо, чтобы любые сервисы, социальные сети, отзовики — то есть отдельные системы, которые собирают отзывы, — были верифицированы, чтобы усложнить механизмы фальшивых накруток и фальшивых отзывов. На сегодняшний день, конечно, всё это требует регулирования», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, если Россия захочет стать первой страной с честным и не анонимным Интернетом, где за каждым аккаунтом будет конкретный человек, то это принесёт положительные плоды. Такую задачу нужно решать именно комплексно, а начать стоит как раз с «деанона», полагает Свинцов. Так все социальные сети, программы, сайты с отзывами, страницы на маркетплейсах станут максимально корректными.

Сама идея маркировки покупок, считает депутат, приведёт к восстановлению доверия. Когда человек знает, что его голос — не анонимная реплика в хоре ботов, а подтверждённый факт покупки, его отношение к отзыву меняется. Он начинает чувствовать ответственность, указал парламентарий.

Соответственно, это будет положительно влиять на продажу его товаров или его услуг. Но вводить сразу, начиная со штрафов, наверное, это неправильно, потому что всё равно будет огромное количество анонимных ботов, которые будут делать эти накрутки, а штрафовать будет непонятно кого. Площадка не может защититься самостоятельно, потому что пока в интернете огромное количество анонимности, ни один сервис не может как-то защитить или заблокировать анонимные аккаунты или анонимные комментарии, так как технически пока невозможно определить, что за этим аккаунтом есть сим-карта какая-то, за этим аккаунтом есть какой-то ник. Андрей Свинцов Депутат

Поэтому сначала — маркировка и «обеление» среды. А уже потом — жёсткие меры. Без первого второе просто не будет работать, заключил депутат.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Госдуме призвали ввести маркировку покупок для борьбы с поддельными отзывами. Депутаты указывают, что сейчас 30–40% комментариев под товарами в Интернете — искусственные. Существуют сайты, которые за деньги накручивают положительные рецензии.